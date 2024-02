Bari: Vendola, ‘bene ok Laforgia a primarie, noi lo sosterremo’

StrettoWeb

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Grazie di cuore a Michele Laforgia per aver accettato la sfida delle primarie con Vito Leccese. Grazie per aver scelto saggiamente di salvaguardare il bene dell?unità del centro-sinistra”. Lo afferma Nichi Vendola presidente di Sinistra Italiana.

“È un momento importante quello in cui ci si affida agli strumenti della democrazia e la politica diviene partecipazione, confronto alla luce del sole, costruzione – prosegue l?esponente di SI – del bene comune. Sinistra italiana non farà mancare il proprio contributo di idee e di passione, affinché le primarie possano essere un?esperienza di crescita collettiva e di reciproco arricchimento politico e culturale”.

“Nel più sincero rispetto per la candidatura autorevole di Vito Leccese, noi chiederemo il voto – conclude Vendola – per il candidato che abbiamo proposto fin dall?inizio di questa vicenda, la personalità che pensiamo possa portare Bari verso nuovi traguardi di buongoverno e di giustizia sociale: noi voteremo Michele Laforgia”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.