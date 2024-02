Autonomia: Picierno a Meloni, ‘calpestare Sud è danno per tutto Paese’

StrettoWeb

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Oggi siamo scesi in piazza per esprimere il nostro dissenso contro l’autonomia differenziata. Si tratta di una riforma destinata a spaccare in due il Paese, ad acuire le diseguaglianze, a mortificare il Mezzogiorno. Centinaia di sindaci da ogni parte del Sud hanno ricordato a Giorgia Meloni e a tutto il governo che calpestare il Meridione significa danneggiare tutto il Paese”. Così la vicepresidente del Parlamento Ue, Pina Picierno del Pd, su twitter.

