Un’auto ha preso fuoco pochissimi minuti fa sull’A2 Salerno-Reggio Calabria e precisamente in direzione nord tra Sant’Onofrio e Pizzo in provincia di Vibo Valentia come possiamo vedere dal video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb. Al momento il traffico sta subendo qualche rallentamento e sul posto è intervenuta la Polizia e l’Anas e stanno arrivando i Vigili del Fuoco.

