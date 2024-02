Assalto armato ad un magazzino di Palermo, il titolare: “è il Far West”

StrettoWeb

Cinque persone armate hanno assalito la notte scorsa un magazzino a Palermo, immobilizzando un agente di sorveglianza. E’ successo in via Tommaso Natali alla ditta Di Bella Costruzioni, azienda di Catania che sta eseguendo lavori per milioni di euro. I rapinatori hanno immobilizzato un agente di sorveglianza, lo hanno imbavagliato e legato e gli hanno sottratto la pistola. Poi hanno rubato mezzi, attrezzature, cavi, telecamere e impianto di videosorveglianza. Sull’accaduto indaga la Polizia.

“E’ stata una squadra specializzata – dichiara il titolare della ditta – adesso si dovranno interrompere le attività perché è stato rubato tutto il cavo necessario al lavoro e sono stati portati via i mezzi d’opera. I lavori riguardano due lotti per l’efficientamento energetico della pubblica Illuminazione di Palermo in fase di ultimazione per un valore di oltre dieci milioni di euro. Siamo nel Far West – aggiunge – dopo oltre 10 denunce di furto sui cavi di pubblica illuminazione per oltre 100 mila euro ora passano ai magazzini. Necessita che lo Stato intervenga ci sentiamo abbandonati. Il mio personale ha paura ad andare in cantiere e siamo con la vigilanza armata”.

