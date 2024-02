Arriva a Gioia Tauro il 4° scuolabus per servire i bimbi con disabilità. Presto ci sarà anche il 5°

StrettoWeb

Arriva un altro scuolabus al Comune di Gioia Tauro. “Siamo al quarto pulmino, Gioia Tauro nel 2019 quando io mi sono insediata, aveva un solo pulmino e serviva ad i ragazzi della Ciambra per evitare la dispersione scolastica. Adesso con una programmazione fatta in questi anni, abbiamo lavorato tanto e siamo riusciti a mettere su strada 4 scuolabus e presto arriverà anche un altro pulmino che andrà a servire le persone con disabilità. Questo pulmino è dotato di una pedana per disabili e favorirà i bambini che sono nelle zone più lontane dalle scuole”. Sono queste le parole del Vicesindaco di Gioia Tauro Carmen Moliterno relativamente ad un nuovo scuolabus in dotazione ai bambini di Gioia Tauro.

Nuovi scuolabus a Gioia Tauro, intervista al Sindaco Aldo Alessio e al Vicesindaco Carmen Moliterno

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.