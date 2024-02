Amministrative: in corso tavolo centrodestra alla Camera

StrettoWeb

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – All?indomani dello spoglio delle regionali sarde che ha decretato la vittoria del ?campo progressista?, il centrodestra si riunisce per fare il punto sulle prossime amministrative. Alla Camera è in corso da poco meno di un?ora il tavolo di maggioranza, al quale partecipano, tra gli altri, Giovanni Donzelli per Fdi, Roberto Calderoli e Stefano Locatelli per la Lega, Maurizio Gasparri e Francesco Battistoni per Forza Italia, Maurizio Lupi per Noi moderati, Antonio De Poli per l?Udc.

