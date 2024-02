Alleanza Assicurazioni, al via prima edizione del tour su educazione finanziaria

StrettoWeb

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – L?educazione finanziaria e assicurativa come leva per contribuire al benessere e all?equità sociale: Alleanza Assicurazioni, Compagnia del Gruppo Generali, lancia la prima edizione del ?Tour dell?Educazione Finanziaria?. E’ quanto annuncia una nota del gruppo. Un viaggio che si articolerà in sei tappe lungo tutta la Penisola per rispondere alle differenti situazioni di fragilità finanziaria che ancora oggi permangono in Italia, dove il 10% della popolazione è in una condizione di analfabetismo finanziario e assicurativo, si legge ancora. Il primo appuntamento sarà in programma venerdì 8 marzo a Milano, in concomitanza con la giornata internazionale dei diritti delle donne; quella successiva si terrà a Venezia il prossimo 12 aprile. Il tour proseguirà poi a Palermo, Firenze, Napoli e Bari.

Obiettivo dell?iniziativa, realizzata con la collaborazione delle istituzioni locali e il coinvolgimento attivo delle consulenti e dei consulenti Alleanza, è migliorare il livello di educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, ancora sotto la sufficienza. Focus particolare, prosegue la nota, è dedicato al mondo delle donne, considerato il rilevante gender gap a livello di alfabetizzazione finanziaria assicurativa. Il loro livello di Edufin Index, infatti, arriva a 54 (vs 59 uomini) e un?alta percentuale di donne (30%) si trova in una condizione di fragilità finanziaria .

Ogni tappa del tour è organizzata in due distinti momenti: la mattina sarà dedicata al confronto tra gli esperti di Alleanza, le istituzioni e il mondo imprenditoriale per riflettere sullo ?stato di salute? dell?educazione finanziaria del territorio con dati e analisi. Il pomeriggio, invece, sarà dedicato ai ?Rituali di benessere finanziario?, momenti di condivisione dedicati alle donne organizzati da Alleanza in collaborazione con Rame, una piattaforma media che attraverso storie, consigli e notizie aiuta le persone a cambiare la propria relazione con i soldi e che raccoglie una community di oltre 40mila persone, e il coinvolgimento attivo delle Consulenti Alleanza sul territorio.

?Il nostro Edufin Index conferma la necessità di intraprendere azioni concrete nel campo dell?educazione finanziaria e assicurativa, per migliorare il quadro complessivo che vede ancora una rilevante parte degli italiani al di sotto dei livelli di sufficienza. Occorre quindi uno sforzo congiunto pubblico-privato che contribuisca allo sviluppo di benessere ed equità sociale per tutto il Sistema-Paese. Il Tour che presentiamo oggi va esattamente in questa direzione e conferma il ruolo capillare che i nostri Consulenti svolgono sul territorio nel promuovere e diffondere cultura finanziaria e assicurativa”, spiega Davide Passero, Ceo di Alleanza Assicurazioni e Country Chief Marketing & Product Officer di Generali Italia

?L?educazione finanziaria e assicurativa è una potente leva per migliorare l?indipendenza finanziaria delle donne, come strumento di emancipazione, empowerment al femminile e tutela della persona. L?alfabetizzazione finanziaria al femminile è uno dei pilastri della nostra azione e questo tour, con il coinvolgimento della cittadinanza al femminile all?interno degli eventi ?Rituali di benessere finanziario?, si pone l?obiettivo di diffondere cultura per contrastare il gender gap?, ha concluso Claudia Ghinfanti, Responsabile Marketing di Alleanza Assicurazioni.

