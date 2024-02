Aleria Studio tra i migliori d’Italia: Alessandro e Gabiria Pecora vincono il prestigioso Wedding Awards 2024

StrettoWeb

“Questo inizio anno ci sta gratificando sempre di più. Dopo la notizia del “Premio Cultura Cinematografica”, ecco che oggi arriva, per il terzo anno di fila, il “Wedding Awards 2024”, il premio più ambito nel settore del wedding, assegnato ai fornitori più votati tra i 74mila iscritti al colosso matrimonio.com“. A darne la notizia, sui canali social, sono Alessandro Pecora e Gabiria Politanò, fondatori di Aleria Studio, realtà tra le più interessanti nel panorama delle produzioni video in Calabria.

Matrimonio.com, parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, celebra i fornitori che “sanno andare oltre e che contribuiscono a rendere il giorno del matrimonio indimenticabile e speciale per tutti coloro che vi partecipano” – dichiarano gli organizzatori-, e lo fa in tutto il mondo con questo prestigiosissimo riconoscimento, tributato alle aziende più quotate nel settore.

Aleria Studio, realtà operante in Calabria nel settore delle produzioni video moderne, ha ricevuto il ranking massimo di valutazione, 5 su 5.

