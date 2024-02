Al via settima edizione ‘Donna Sport-L’atleta più brava a scuola’ del Gruppo Bracco

StrettoWeb

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – È ai nastri di partenza la settima edizione di ?Donna Sport – L?atleta più brava a scuola?, il concorso biennale che premia talento e impegno scolastico delle atlete più meritevoli. L?iniziativa, ideata e realizzata dal Gruppo Bracco – con il patrocinio di Coni e Comitato Italiano Paralimpico – ha l?obiettivo di sostenere e valorizzare lo sport femminile, sommando insieme meriti scolastici e atletici. Una Giuria di qualità selezionerà le migliori atlete e paratlete che si candideranno e che potranno iscriversi gratuitamente sul sito www.donnasport.it a partire da ora fino al 14 giugno 2024. Il concorso nazionale è rivolto a tutte le atlete e paratlete che praticano una disciplina sportiva a livello agonistico fra quelle federate in ambito Coni e Cip, che abbiano ottenuto meriti sportivi tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 e che abbiano frequentato con successo e con buoni risultati un corso di studio nell?anno scolastico 2022/2023. Tutti questi requisiti saranno oggetto di valutazione per l?assegnazione dei premi in buoni acquisto Amazon con un montepremi complessivo pari a novemila euro.

?Noi crediamo profondamente nel significato educativo e sociale dello sport e consideriamo l?attività agonistica un?occasione unica per ragazzi e ragazze perché siamo convinti che lo sport sia una palestra di vita e un veicolo di valori positivi: la lealtà, l?impegno, il gioco di squadra, il merito, la ricerca del risultato, il rispetto delle regole e degli altri?, afferma Diana Bracco, Presidente e ceo del Gruppo Bracco.

Il concorso Donna Sport valorizza l?impegno e il talento delle giovani promesse, in un?ottica ampia che mette in luce l?importanza dei traguardi raggiunti non solo nelle competizioni sportive ma anche nello studio e nella formazione. ?Le straordinarie vincitrici delle precedenti edizioni dimostrano che il legame non soltanto è possibile, ma anche vincente?, aggiunge Diana Bracco. ?Infatti, l?impegno e la determinazione che le giovani atlete mettono nell?attività agonistica sono gli stessi che le accompagnano nella vita di tutti i giorni e che le aiutano a crescere come persone di valore?.

Dal 2011 ad oggi, il concorso Donna Sport ha visto la partecipazione di oltre 1.500 atlete, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, attive in oltre 40 discipline sportive, tra cui atletica, pallavolo, ciclismo, canottaggio, tennis, nuoto, pallacanestro e molte altre.

