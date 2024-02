AIDO Reggio Calabria, convocata l’Assemblea: di cosa si discuterà

StrettoWeb

Il Presidente Nicola Pavone, del Gruppo Comunale di Reggio Calabria dell’ A.I.D.O. – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule comunica che ai sensi degli artt. 6 – 8 e 12 dello Statuto e del Regolamento è convocata l’Assemblea Ordinaria Elettiva del Gruppo AIDO di Reggio Calabria. L’evento si terrà a Reggio Calabria presso il salone a piano terra dell’ E.N.S. – Ente Nazionale Sordi in via Placido Geraci N. 29 il giorno 17 febbraio 2024 alle ore 8:00 in prima convocazione ed in seconda convocazione:

All’Assemblea si discuterà dei seguenti punti all’ordine del giorno:

Elezione fra i non candidati del Presidente e del Segretario dell’ Assemblea, di tre membri per la Commissione Elettorale; Presentazione, discussione e approvazione di:

a. relazione sull’attività svolta nel 2023 elaborata dal Consiglio Direttivo;

b. bilancio consuntivo anno 2023 accompagnato dalla relazione dell’Amministratore e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

c. bilancio preventivo anno 2024;

d. programmazione dell’attività annuale in applicazione delle linee politiche associative indicate dall’Assemblea Provinciale da attuare nell’ambito territoriale;

e. definizione degli eventuali contributi a carico dei Soci. Adozione Statuto e Regolamento approvato il 18 gennaio 2020 e confermato il 30 ottobre 2020; Determinazione numero Consiglieri per il prossimo mandato quadriennale; Nomina dei delegati all’ Assemblea Provinciale ed indicazione dei candidati alle cariche provinciali; Modalità di votazione e presentazione dei candidati alla carica di consigliere e di Revisore dei Conti; Votazione e proclamazione degli eletti; Convocazione degli eletti alle cariche associative; Varie ed eventuali.

