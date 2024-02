Agricoltura: Picierno, ‘Meloni fa campagna elettorale su pelle agricoltori’

StrettoWeb

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Meloni, anziché governare, è già in campagna elettorale e, come molti esponenti del suo partito, ora la fa sulla pelle degli agricoltori. E? davvero strano che in questi anni non abbia mai chiesto conto, nelle fantomatiche battaglie di cui si vanta, all’attuale commissario per l?Agricoltura e suo alleato in ECR, il polacco Janusz Wojciechowski. Il commissario infatti nel corso della legislatura ha approvato tutti i provvedimenti, gli stessi che oggi Meloni contesta. Troppo facile soffiare sul fuoco: le destre nazionaliste non sono capaci di risolvere i problemi, sanno solo cavalcarli”. Così la Vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.

