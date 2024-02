StrettoWeb

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Le ferrovie che compaiono e scompaiono a seconda del ciclo elettorale rappresentano uno dei tanti scandali italiani. Tra l?altro a queste prese in giro non crede più nessuno”. Così Carlo Calenda sui social a proposito dell’annuncio della premier Giorgia Meloni dei fondi per la Roma-Pescara.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.