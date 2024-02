A Polistena la presentazione del libro “Calabria, Italia” del giornalista Santo Strati

StrettoWeb

Il 14 febbraio, presso il Salone degli Specchi di Polistena, davanti agli allievi del Liceo linguistico “G. Rechichi”, su iniziativa dei Club Rotary di Polistena (Pres. Salvatore Auddino), di Nicotera (Pres. Dott. Carlo Capria) e di Gioia Tauro (Pres. Avv. Domenico Infantino), è stato presentato il libro “Calabria, Italia” del giornalista Santo Strati. La presentazione, moderata dall’Avv. Giacomo Saccomanno (Segretario del Rotary Club Medma di Nicotera), ha stimolato un vivace dibattito. Dopo i saluti del Pres. Salvatore Auddino e del Pres. Dott. Carlo Capria, l’Avv. Domenico Infantino ha relazionato sui contenuti dell’opera di Santo Strati, evidenziando come la stessa sia un atto di grande amore verso la Calabria e al tempo stesso una lucida denuncia delle principali sue carenze.

Se per un verso Santo Strati rappresenta le immense e straordinarie risorse (artistiche, culturali, archeologiche, religiose, naturali) della nostra regione, per altro versante denuncia il paradosso della incapacità di sfruttare a pieno tali risorse favorendo il doloroso fenomeno della immigrazione “dei cervelli”, in atto dagli anni 90 ai nostri giorni. Migliaia di giovani, dopo aver compiuto un percorso formativo universitario d’eccellenza negli atenei calabresi, sono costretti ad emigrare altrove per mancanza di opportunità lavorative. Sul banco degli imputati la classe politica degli ultimi 50 anni, colpevole di non essere stata capace di favorire un migliore sfruttamento delle innegabili risorse al fine di aumentare le opportunità occupazionali. Nella parte conclusiva del suo intervento l’Avv. Domenico Infantino ha esortato gli studenti a non arrendersi, a coltivare il loro talento, ad essere visionari, a diventare autentici cittadini e a costituire una nuova colta e avveduta classe dirigente capace di ovviare agli errori del passato.

A seguire il moderatore dell’evento (l’Avv. Giacomo Saccomanno) ha introdotto l’autore del libro osservando come si intravedano alcuni segnali positivi che lasciano ben sperare su una inversione di rotta idonea a favorire lo sviluppo sociale ed economico anche attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture. Molto seguito dagli allievi è stato anche l’intervento dell’autore del libro che è riuscito a coinvolgere direttamente l’uditorio. Santo Strati ha spiegato i motivi che lo hanno indotto alla pubblicazione, indicando con puntualità le immense risorse della regione. L’autore ha spiegato agli studenti l’importanza della vita di relazione, del dialogo, del confronto sociale, ammonendo sul pericolo dell’isolamento e sulla necessità di debellare il male dell’astensionismo elettorale.

A seguire il saluto del Prof. Vito Antonio Cardone in rappresentanza del dirigente scolastico (Prof.ssa Francesca Morabito) che ha segnalato l’entusiasmo con cui il corpo docenti ha aderito all’evento, utile alla crescita degli studenti. Gli allievi hanno rivolto numerose ed interessanti domande all’autore del libro, a dimostrazione del forte interesse suscitato dai temi trattati. E’intervenuto anche il Sindaco di Polistena Michele Tripodi per un saluto. I lavori sono stati conclusi dal Cav. Gaetano Vaccari, assistente del Governatore del Distretto Rotary 2102, il quale ha manifestato enorme soddisfazione per il dibattito suscitato dalla presentazione del libro di Strati. Un dibattito nel quale i giovani studenti sono stati i principali protagonisti.

Il Cav. Gaetano Vaccari ha ricordato come il Governatore Franco Petrolo stia conducendo in Calabria, con grande entusiasmo e senza risparmio, una azione finalizzata alla valorizzazione delle risorse dei territori, molto attenta al mondo giovanile, per contribuire alla realizzazione di una società meritocratica, inclusiva, fondata sulla pacifica convivenza, nel rispetto dei principi Rotariani più autentici.

