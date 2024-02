Fine 4° QT! La Viola vince 68-76

StrettoWeb

Ultimi 10 di gioco. Tripla di Tyrtyshnik (50-60). Ancora Tyrtyshnik in penetrazione, è un rebus per la difesa piazzese (50-62). Due per Incremona dalla media (52-62). Tripla di Rotondo (55-62). Aguzzoli in lunetta: 2/2 (55-64). Tripla di Cuffaro (58-64). Due per Mavric, sembravano 3 (58-66). Rotondo risponde da sotto (60-66). Ancora Rotondo dalla media (62-66). Tripla di Mavric, preziosissima (62-69).

Floater di Simonetti (62-71). Tripla di Giampieri (65-71). Antisportivo e tecnico a Giampieri, doppia chiamata a dir poco letale, il giocatore piazzese lascia il campo. Tyrtyshnik non sbaglia il primo libero, Aguzzoli fa 1/2 (65-73). Due con fallo per un ottimo Paolo Rotondo: libero aggiuntivo dentro (68-73). Fuori per falli Minore. Aguzzoli fa 1/2 ai liberi (68-74). Tyrtyshnik in lunetta: 2/2 (68-76). Finisce qui!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.