Fine 4° QT – La Viola vince 72-79

Ultimi 10 da giocare, mettetevi comodi, non è ancora finita. Malkic muove la retina per primo: 1/2 ai liberi (52-59). Tripla di Maksimovic, decisivo a Rende dopo una prova opaca contro Ragusa, bella reazione di Mateja (52-62). Simonetti fa 1/2 dalla linea della carità (52-63). Due per Aguzzoli, prende il largo la Viola (52-65).

Tripla di Guzzo (55-65). Risponde Aguzzoli: 2 con fallo, gioco da 3 punti completato (55-68). Altri 2 per Guzzo (57-68). Tripla di Binelli! Lo avevamo detto di Maksimovic, ma anche Binelli ha reagito alla grande dopo gli 0 punti contro Ragusa (57-71). Tecnico a Festinese, Binelli sbaglia. Tyrtyshnik trasforma un tecnico (57-72). Due per Festinese (59-72). Fallo antisportivo di Mavric: 1/2 per Festinese dalla lunetta (60-72).

Due punti per Markovic, risponde con due liberi Tyrtyshnik (62-74). Ginefra fa 1/2 ai liberi (63-74). Due per Markovic, prova a riaprirla Rende (65-74). Ancora Markovic in lunetta: 1/2, imprecisa rende a cronometro fermo (66-74). Mavric non fa meglio: 1/2 (66-75). Due punti per Malkic (68-75).

Malkic in lunetta: 2/2 (70-75). Due liberi dentro anche per Tyrtyshnik, respira la Viola (70-77). Altri due liberi per Tyrtyshnik, freddo come l’inverno di Kiev (70-79). Due punti per Malkic (72-79). Finisce qui!

