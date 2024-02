Fine 3° QT – Viola sotto 55-60

StrettoWeb

Si torna sul parquet, coach Cigarini avrà dato la scossa ai suoi negli spogliatoi? Tripla di capitan Binelli (29-35). Mavric in lunetta: 2/2 (31-35). Dormita di Binelli che si perde il taglio di Janic, 2 punti (31-37). Si fa perdonare il capitano: tripla! (34-37). Due per Tartaglia, risponde Tyrtyshnik (36-39). Due per Janic, risponde ancora Tyrtyshnik ma da 3 (39-41). E ancora Tyrtyshnik in campo aperto! Parità (41-41).

Di Dio in lunetta: 2/2 (41-43). Tripla di Maksimovic, la Viola mette il naso avanti per la prima volta nel match (44-43). Tripla di Busco (44-46). Momentaneo blackout al PalaCalafiore: guasto esterno al palazzetto. Siamo in attesa che torni, piano piano, a illuminarsi la struttura.

Dopo circa 30 minuti di stop si torna a giocare! Tripla di Tyrtyshnik (47-46). Labovic da 3 (47-49). Mavric da sotto (49-49). Due per Busco e Tartaglia (49-53). Aguzzoli accorcia (51-53). Aguzzoli realizza ancora (53-53). Di Dio per il nuovo allungo dei siciliani (53-55).

Due per Aguzzoli, risponde Labovic (55-57). Tecnico contro la Viola, realizza Di Dio (55-58). Altri due per Di Dio (55-60).

