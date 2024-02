Fine 3° QT – Viola avanti 51-59

StrettoWeb

Rende è sempre stata avanti nel punteggio, ma il gap non è mai aumentato a dismisura. Serve un secondo tempo di ben altra caratura alla Viola, coach Cigarini si sarà fatto sentire nell’intervallo. Si torna sul parquet. Tripla di Tyrtyshnik in apertura (43-41). Fate due: altra tripla dell’ucraino (43-44), in due giocate ha superato i punti dell’intero primo tempo. Rimbalzo offensivo e due per Mavric (43-46). Il coach di Rende chiama time out, i suoi sono rimasti negli spogliatoi.

Tripla di capitan Binelli, torna a fare la differenza da 3 punti la Viola (43-49). Cersosimo segna, dopo 4 minuti, i primi 2 punti di Rende nella ripresa (45-49). Due per Mavric (45-51). Ruba Tyrtyshnik, assist di Maksimovic, tripla di capitan Binelli! Viola sul +9 (45-54). Basta davvero poco a volte per cambiare l’inerzia di una gara. Due liberi a bersaglio per Markovic (47-54). Festinese fa 1/2 ai liberi, lo stesso fa Mavric (48-55).

Sbaglia Simonetti, Cessel a rimbalzo offensivo: 2 punti (48-57). Gatta impreciso dalla lunetta: 1/3 (49-57). Ruba palla e infila 2 punti: Tyrtyshnik non perdona (49-59). Due liberi realizzati da Guzzo (51-59).

