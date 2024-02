Fine 2° QT – Viola avanti 34-43

StrettoWeb

Iniziano i secondi 10 minuti di gioco. Dopo 1 minuto e 54 di errori e falli, Mavric si guadagna due liberi e ne realizza uno (18-23). Dalla media di Incremona (20-23). Risponde Tyrtyshnik in penetrazione (21-25). Giampieri fa 1/2 dalla lunetta (21-25). Due con fallo per Mavric: libero out (21-27). Tecnico fischiato al coach di Piazza Armerina, Tyrtyshnik realizza (21-28).

Giampieri in lunetta: 2/2 (23-28). Occhipinti fa 1/2 dalla lunetta (24-28). Tripla di Tyrtyshnik (24-31). Due per Lalic (26-31). Due con fallo per Tyrtyshnik che si presenta in lunetta e non sbaglia (26-34). Simonetti appoggia al tabellone (26-36). Bomba di Giampieri (29-36). Due sue due in lunetta per Rotondo (31-36).

Pallaccia di Maksimovic, Tyrtyshnik costretto al fallo su Occhipinti che in lunetta fa 1/2 (32-36). Tripla Maksimovic (32-39). Tyrtyshnik ancora letale (32-41). Rotondo in lunetta: 2/2 (34-41). Aguzzoli in lunetta: 2/2 (34-43). Fine 1° tempo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.