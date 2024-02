Fine 1° QT – Viola sotto 9-24

StrettoWeb

Inizia la partita. Confermato il quintetto base della Viola: Maksimovic, Tyrtyshnik, Aguzzoli, Binelli e Mavric. Due per Busco dalla media (0-2). Labovic a bersaglio (0-4). Yeyap fa le prove tecniche per la prima schiacciata, ne viene fuori una sorta di sottomano con palla che gli sfugge dalle mani, ma sono 2 punti (0-6). Tripla di Labovic (0-9). Risponde Tyrtyshnik (3-9). In lunetta Tartaglia: 2/2 (3-11).

Labovic ruba palla su una traiettoria di passaggio (facile da leggere) e ne infila due in contropiede (3-13). Maksimovic fa 2/2 dalla lunetta (5-13). Tripla di Labovic (5-16). Cessel nega l’alley oop a Yeyap, dall’altra parte Mavric pesca Simonetti per 2 punti (7-16). Tripla di Di Dio (7-19). Tyrtyshnik dalla media (9-19). Tripla di Labovic (9-22). Due per Tartaglia nonostante la manona di Cessel (9-24). Tyrtyshnik fuori, sembra avere un problemino al volto (occhio?) dopo un colpo subito: staff medico in azione. Si chiude qui un brutto primo quarto.

