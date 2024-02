Fine 1° QT – Rende avanti 24-22

StrettoWeb

Inizia il derby di Calabria. Coach Cigarini si affida al solito quintetto che in queste prime 20 gare abbiamo imparato a conoscere: Maksimovic, Tyrtyshnik, Aguzzoli, Binelli e Mavric. Tripla di Binelli in apertura, in punta, pescato da Maksimovic, classica bomba del capitano (0-3). Risponde Festinese e pareggia i conti (3-3). Ancora un assist di Maksimovic, ancora una bomba: Aguzzoli a bersaglio! (3-6). Accorcia Malkic (5-6).

Fallo di Ginefra, Mavric va in lunetta: 2/2 (5-8). Bomba di Guzzo, si torna in parità (8-8). Sorpasso Rende, ancora da 3: questa volta la marcatura è di Aldo Gatta (11-8). Mavric accorcia con 2 punti (11-10). Ancora da 3 Rende: Malkic a bersaglio (14-10). Prove di fuga dei cosentini: Ginefra per Gatta che realizza, +6 e massimo vantaggio (16-10). Festinese non perdona da 3: Rende precisa dall’arco (19-10). Aguzzoli ferma il break dei padroni di casa (19-12). Due punti per Cessel dopo un buon rimbalzo offensivo (19-14).

Markovic ne mette 2 con fallo: gioco da 3 punti completato, Rende resta al comando (22-14). Simonetti accorcia (22-16). Due liberi dentro per Cessel, Viola sul -4 (22-18). Ancora Simonetti, punti preziosi dalla panchina (22-20). Tyrtyshnik ancora a secco, si sveglia sul finire del quarto: due liberi dentro, speriamo si sia sbloccato definitivamente! (22-22). Malkic fa 2/2 dalla lunetta e Rende chiude avanti 24-22 il primo quarto.

