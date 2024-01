Volley, la Nino Romano inizia l’anno con una vittoria: 0-3 ad Acireale

StrettoWeb

Inizia con un successo il nuovo anno solare per la Serie C della Polisportiva Nino Romano. Presso la palestra dell’Istituto Comprensivo “Raciti” di Acireale, le ragazze di coach Maccotta fanno proprio il match in tre set, muovendo la classifica e attestandosi a sole tre lunghezze dalla zona play-off. Alla vigilia, match dal pronostico sulla carta scontato che la squadra ha avuto il merito di affrontare con la giusta determinazione sin dalle prime battute. Nello starting six, Pallavolo Acireale con Puglisi in regia, Aiello suo opposto, posto 4 Arena e Giuffrida, Scandurra e Mastroeni al centro; per la Romano Fleres in regia, Musicò opposto, Bertè e Maccotta posto 4, Puglisi e Rispoli al centro, con capitan Cuzzocrea libero.

La cronaca della partita Acireale-Nino Romano

La partita rispetta in pieno quanto racconta la classifica. Le RomaNine prendono subito in mano le redini del gioco e mettono sotto le avversarie in termini di ritmo e fisicità. Le acesi provano a resistere anteponendo una discreta fase muro, soprattutto grazie alla Mastroeni autrice di 4 punti in questo fondamentale. Sull’esito finale dell’incontro pesa il buon lavoro fatto dai nove metri, malgrado qualche errore di troppo. Infatti, proprio nel fondamentale del servizio, le ospiti sono riuscite a tenere sempre sotto pressione la ricezione avversaria, non consentedole quasi mai di ricostruire una fase di cambio palla efficace. Migliore realizzatrice ed MVP della serata, Alice Maccotta con 15 punti totali, dei quali 5 aces.

Dopo l’ennesima pausa di questo campionato, il ritorno in campo – previsto da calendario nel secondo weekend di Febbraio – coinciderà con l’inizio dei return match; nella fattispecie, la Romano andrà a far visita alla Ssd Unime in una gara che promette di regalare tante emozioni e spettacolo. Nel match di andata, giocata al “PalaCiantro”, finì 3-1 per le RomaNine.

Le parole di Alice Maccotta

Nelle dichiarazioni post-gara, Alice Maccotta esalta la prova del collettivo: “Abbiamo disputato tutte una bella partita; da squadra. Gli schemi provati in allenamento hanno funzionato anche in partita. Venivamo da un periodo di black-out e stiamo iniziando a sbloccarci e a ritrovarci”. Partita dal pronostico preventivabile alla vigilia, ma che le RomaNine sono state attente a rendere ancora più semplice: “Ci hanno insegnato a non sottovalutare nessuno. Ed infatti la gara poi non è stata così facile; abbiamo dovuto dare il massimo di noi stesse ed è uscito ciò che sappiamo fare davvero. La gara era alla nostra portata ma ci abbiamo dovuto mettere del nostro”. Al servizio, 5 aces per Alice Maccotta ma anche tutto il resto della squadra ha forzato tanto: “Il tempo di ambientarci e poi buona percentuale al servizio per noi. Abbiamo tenuto bene”.

Il pensiero di Coach Maccotta

Per coach Mauro Maccotta “anche se la classifica parla chiaro, le ragazze avversarie – un po’ sottotono nelle fasi di gioco – in riscaldamento hanno fatto vedere alcune situazioni interessanti. Non dico di essermi preoccupato ma merito alle nostre di non aver mai calato l’attenzione e di aver, invece, interpretato bene la partita”. Si è rivisto un ottimo gioco nel reparto centrale: “Stiamo lavorando tanto sulle fasi di transizione e la chiamata del contrattacco, sulla capacità di farsi sentire in campo; si inizia a vedere qualche segnale positivo”. Bene anche in battuta: “Troppi errori ancora rispetto a quanto raccogliamo in alcune rotazioni. E’ vero che mettiamo a segno tanti aces, però la quantità di errori è ancora alta”. Adesso, ancora pausa e poi gare davvero interessanti: “Con altre due settimane di pausa, il campionato si azzererà. Interromperemo nuovamente il ritmo; ne approfitteremo per fare un richiamo sul lavoro atletico, sistemare qualche aspetto e sperimentare anche qualcosa di nuovo”.

Il tabellino del match

Pallavolo Acireale: Aiello 1, Puglisi 1, Barbieri 0, Giampietro 0, Sergi ne, Scandura 2, Basile 0, Arena 5, Mastroeni 7, Giuffrida 4, Lo Grasso ne, Mineo 0, Giordano (L) ne, Viola (L) 0.

Nino Romano: Fleres S. 2, Bertè 8, Rispoli 7, Musicò 8, Maccotta 15, Puglisi 12, De Luca 0, Fleres F. ne, Impellizzeri ne, Pino ne, Prizzi ne, Cuzzocrea (L) 0, Cucinotta (L) ne.

MVP: Alice Maccotta (Nino Romano)

Top Acers premio “Universo Messina”: Alice Maccotta (Nino Romano)

Top Blocker: Mastroeni (Pallavolo Acireale)

