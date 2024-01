StrettoWeb

Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Non sono sufficienti le misure attuali, lo vediamo, continuano a esserci tragici femminicidi. In manovra le opposizioni si erano unite per mettere le poche risorse lasciate dal governo, 40 milioni, sul contrasto e la prevenzione della violenza di genere”. Lo ha detto Elly Schlein ad Avezzano per le regionali in Abruzzo.