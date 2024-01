Vibo Valentia: Anas e Comune contro l’abbandono dei rifiuti su SS182 delle Serre Calabre e SS18 Tirrena

StrettoWeb

Le squadre Anas, in collaborazione con il comune di Vibo Valentia, sono state impegnate durante la mattinata nelle attività di rimozione dei rifiuti abbandonati sulla strada statale 182 ‘Delle Serre Calabre’, dalla stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo verso il bivio per Longobardi e nei pressi di Vibo Marina e lungo la statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ nel tratto compreso dal bivio Longobardi fino al bivio di Vibo Pizzo.

Le attività, eseguite in sinergia e collaborazione con il Comune – che si occuperà dello smaltimento – sono orientate al mantenimento del decoro e per contrastare l’abbandono illegale di rifiuti solidi urbani lungo la statale, al fine di prevenire pericoli per la viabilità, l’ambiente e la salute pubblica.

Anas è da sempre orientata al mantenimento del decoro lungo le strade di propria competenza e svolge di frequente interventi di pulizia con mezzi e fondi propri. L’incessante nonché illegale abbandono di rifiuti solidi urbani lungo le strade rende però questa attività sempre più difficoltosa e dispendiosa.

