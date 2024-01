Umbria: Sarracino (Pd), ‘unire opposizioni per battere destra a regionali’

StrettoWeb

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Siamo in Umbria per denunciare le scelte politiche di una destra nazionale e locale che continua a prendersela sempre con i più deboli. Lo fa riducendo i fondi per la sanità, tagliando il fondo perequativo infrastrutturale, penalizzando le aree interne, affossando il salario minimo, comprimendo i diritti dei lavoratori. Oggi in Umbria dimostriamo che l?unità delle opposizioni può costruirsi, ovviamente manifestando una forte apertura a tutte quelle forze civiche e politiche che non si riconoscono nelle scelte della destra. Sappiamo che è un lavoro che richiede molta pazienza e che non sarà semplice, ma è la strada più giusta da percorrere qui e a livello nazionale”. Così il deputato e membro della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino, intervenuto a Perugia ad una iniziativa in vista delle regionali in Umbria.

