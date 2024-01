Ucraina: risoluzione maggioranza, ‘sostegno anche con cessione armi’

StrettoWeb

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – Il Parlamento impegna il governo a “continuare a sostenere, in linea con gli impegni assunti e con quanto sarà ulteriormente concordato in ambito Nato e Unione europea nonché nei consessi internazionali di cui l’Italia fa parte, le autorità governative dell’Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, così come stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 2023, n. 200”. E’ quanto si legge nella risoluzione di maggioranza sul sostegno all’Ucraina.

L’esecutivo viene sollecitato a “profondere tutti gli sforzi diplomatici in tutte le sedi, anche in qualità di Presidente di turno del Gruppo G7, con l’obiettivo di porre fine al conflitto e alle sofferenze del popolo ucraino e giungere ad una pace giusta, duratura ed equilibrata che ristabilisca la sicurezza e l’ordine mondiali nel rispetto del diritto internazionale”; a “continuare a garantire l’assistenza umanitaria al popolo ucraino pesantemente logorato dalla guerra” e ad “assicurare il supporto a tutte le iniziative di ricostruzione e ripartenza economica, sociale, politica e istituzionale della Nazione ucraina in piena sinergia con gli intendimenti dell’Unione europea e degli alleati occidentali”. I capigruppo della maggioranza chiedono inoltre al governo di “mantenere un costante dialogo con il Parlamento in riferimento all’andamento del conflitto e sugli sviluppi politici e diplomatici”.