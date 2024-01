Ucraina: Richetti, ‘non possiamo sottrarci a compito di difendere Kiev’

StrettoWeb

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Quello che questo Parlamento oggi difende, non è solo il popolo ucraino, ma anche quello italiano. In questi giorni, infatti, stiamo assistendo a un massiccio attacco culturale da parte della propaganda russa in tutto il nostro territorio nazionale. Come è accaduto nella mia Modena, dove si voleva tenere un convegno sulla ‘ripresa di Mariupol’, città aggredita e violentata. Smettere di sostenere gli ucraini vorrebbe dire il rischio di annientamento per quel popolo”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Per-Renew Europe a Montecitorio, in dichiarazione di voto sulle risoluzioni sull’Ucraina.

“In questo conflitto, del resto, è in gioco non solo la democrazia ucraina, ma quella di tutta Europa. Un grande Paese come il nostro non si può sottrarre dal compito di difendere una nazione aggredita, anche col cuore pesante: se la resistenza ucraina entra in crisi per il nostro mancato supporto, non perde Kiev, ma saremo noi ad aver perso la capacità di dare risposte a una aggressione illecita e ingiusta. Ed è per questo che oggi voteremo tutte le risoluzioni che dicono che il Paese resta dov’è, e cioè a sostegno del popolo ucraino”.