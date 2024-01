Tv: Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello, è morto il papà Paolo

StrettoWeb

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello. L’attrice romana ha scelto di abbandonare immediatamente il set di Cinecittà appena ha appreso della scomparsa -avvenuta durante la notte- del papà, l’architetto Paolo Luzzi. A comunicare la morte del padre di Beatrice luzzi è stato lo staff della trasmissione, che sui social ha scritto: “Stanotte è venuto a mancare l?architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari”.

La Luzzi, tra le concorrenti più apprezzate della 17esima edizione del reality show di Canale 5, è nata a Roma il 14 novembre 1970, ed è nota al grande pubblico per essere la storica interprete di Eva Bonelli nella soap opera ‘Vivere’, ruolo che ha ricoperto fino al 2001. E’ entrata nella casa del grande Fratello l’11 settembre dello scorso anno, ed in poco tempo era diventata la beniamina del pubblico di questa edizione del reality show.