Trovato mummificato in casa, era morto dal 2018! Il fratello non riusciva più a rintracciarlo

Un uomo, un pensionato di 71 anni, è stato trovato morto in casa ad Ancona, dove viveva da solo. Il suo corpo era in avanzatissimo stato di decomposizione e il calendario appeso sul muro era aggiornato all’estate del 2018. Questo fa intendere che sia morto da 6 anni. Il signore non aveva parenti in città, era solo nell’appartamento di Via Urbino e – a questo punto – mai nessuno lo aveva cercato in tutti questi anni. Ad allarmare i soccorsi il fratello della vittima, che vive a Roma e che aveva provato – invano – a contattarlo dopo anni in cui i due non si erano sentiti. Il fratello era arrivato ad Ancona, citofonando ma senza risposta. Così ha chiamato il 118.

Dopo la segnalazione, all’interno dell’abitazione hanno fatto irruzione i Vigili del Fuoco e i sanitari di Croce Gialla e 118. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, ma il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia per chiarire in particolare le tempistiche della morte. In casa era tutto in ordine, con la porta chiusa a chiave dall’interno.