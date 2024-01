Tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro, domani la cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario

StrettoWeb

L’appuntamento è domani, lunedì 29 gennaio, alle 16, presso l’Aula magna “Monsignor Vittorio Luigi Mondello” del Seminario arcivescovile Pio XI. I lavori saranno aperti dai saluti di monsignor Fortunato Morrone (arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova e presidente della Cec), moderatore del Tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro (Teic), e di monsignor Claudio Maniago (arcivescovo metropolita di Catanzaro – Squillace), moderatore del Tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro d’Appello (Teica).

Subito dopo i saluti dei vescovi Morrone e Maniago, ci sarà la relazione dei due vicari giudiziali. Prenderanno la parola, quindi, monsignor Vincenzo Varone, vicario giudiziario del Teic, e monsignor Erasmo Napolitano, vicario giudiziale del Teica.

Presenti tutti i vescovi della Calabria, la prolusione dal titolo “Error determinans e simulazione implicita nel consenso matrimoniale: profili giurisprudenziali e riflessioni in ottica pastorale» sarà tenuta da monsignor Francesco Viscome (in foto), presbitero calabrese, Prelato uditore del Tribunale apostolico della Rota Romana. Nel corso dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario, in programma il 29 gennaio, si terrà – come tradizione – il solenne e pubblico giuramento di fedeltà dei giudici e degli operatori dei due Tribunali ecclesiastici interdiocesani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.