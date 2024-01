Tragedia all’Unical: uomo si lancia dal ponte Bucci e si suicida

StrettoWeb

Una tragedia si è verificata un paio di giorni fa all’Unical, a Cosenza. Un uomo di mezza età probabilmente di origini cosentine si è lanciato dal ponte Bucci che si trova all’interno dell’ateneo ed è morto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che l’uomo fosse in cura con un centro di salute mentale e non si trattasse di uno studente, ma sul caso vige il massimo riserbo da parte degli inquirenti che stanno conducendo le indagini e al momento non ci sono informazioni aggiuntive.