Tiro con l’arco: Arcieri Club Lido protagonisti a Cinquefrondi con 5 medaglie

Sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024, nella struttura sportiva di Cinquefrondi, si è svolta la prima gara interregionale di tiro con l’arco in Calabria dell’anno. La società del Presidente Messina Giuseppe, accompagnata sul campo dal Mister Poerio Piterà Edoardo, ha partecipato all’evento con 6 atleti, i quali a fine competizione hanno portato a casa ben cinque medaglie, quattro delle quali d’oro.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati: Francesco Poerio Piterà nell’olimpico juniores maschile; Poerio Piterà Anastasia nel compound allieve; Fabio Ludovica nel Compound Ragazze e Catalano Domenico nell’arco nudo Juniores. Completa il podio la medaglia di argento di Poerio Piterà Edoardo nell’arco nudo seniores. Ritorno alle gare per Serafino Valentino nella divisione olimpica master. Soddisfatto il mister Demasi Pasquale, responsabile del settore giovanile della società catanzarese.

“La partecipazione all’evento regionale è stata programmata ad inizio stagione dopo una serie di trasferte nella vicina Basilicata, al fine di far conoscere nuove realtà sportive ai giovani atleti. Gli impegni sportivi sono tanti – ha aggiunto il mister – ma i nostri ragazzi hanno una gran voglia di far bene e di divertirsi, il che fa dell’intero gruppo un insieme di amici oltre che una vera famiglia sportiva”. Il direttivo ringrazia oltre che lo staff tecnico anche i genitori, in particolar modo Sabrina Gulia e Catalano Giuseppe che hanno accompagnato i ragazzi nella trasferta in provincia di Reggio.