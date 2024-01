Tiro con l’Arco, gara interregionale: Arcieri Club Lido protagonisti con medaglie e ottimi risultati

StrettoWeb

Nella Palestra dell’Istituto Tecnico Industriale Statale di Polistena, organizzata dalla società Queen Arco Club del presidente Agelo Rodofili, si è svolta una gara interregionale di tiro con l’arco valevole come qualifiche per i campionati italiani di Pordenone. La società Arcieri Club Lido di Catanzaro partecipa all’evento con sette atleti, i quali a fine competizione portano a casa otto podi importanti.

I risultati degli Arcieri Club Lido

Alla competizione svoltasi su due turni gara hanno partecipato 76 atleti in diverse divisioni. Gli Arcieri Club Lido a fine gara fanno bottino pieno e conquistano il primo posto nel medagliere dell’evento. Oro per Francesco Poerio Piterà nell’olimpico juniores, altro oro per Chiarella Vittoria Veneta sempre nella stessa classe gara juniores ma nella divisione compound a cui si aggiungono l’oro di Anastasia Poerio Piterà sempre nel compound classe allieve e Falcone Samantha nella classe ragazze.

Oro a Squadre per il tiro compound Allieve con Poerio Piterà Anastasia, Fabio Ludovica e Munizza Viola. Il secondo gradino del podio e la conquista dell’argento vanno a Poerio Piterà Edoardo in un inedito podio olimpico nella classe master e di Fabio Ludovica nel compound allieve femminile. Bronzo per Munizza Viola nella classe allieve divisione Compound. I ragazzi sono stati premiati dal Presidente della queen Angelo Rodofili.

La soddisfazione dei vertici societari e il ringraziamento ai genitori

Soddisfatti i vertici societari della Arcieri Club Lido, i quali sul campo hanno avuto l’assistenza del Mister societario Poerio Piterà Edoardo. Il responsabile del settore giovanile Demasi Pasquale si dice soddisfatto del lavoro fatto dei propri ragazzi, i quali, per come detto dal mister, si impegnano cercando di dare sempre il loro meglio. Altro plauso vanno ai genitori che accompagno i ragazzi alle gare sportive, Falcone Giuseppe. Maria Garcea, Munizza Giuseppe e Valentina Garcea, che supportano la società nelle varie trasferte sportive.