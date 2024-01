La testimonianza dei Maestri del Lavoro nelle scuole di Reggio Calabria

StrettoWeb

A seguito dell’ampliamento delle competenze all’interno del percorso scolastico e per quanto riportato nello Statuto della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro, si può rilevare che tra le attività fondamentali dei Maestri, c’è quella di curare la crescita morale e tecnico-professionale dei giovani per facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro e per aiutarli ad acquisire una cittadinanza attiva attraverso una formazione che accresca la cultura dello studio, della legalità, della sicurezza e dell’etica del lavoro, della partecipazione attiva e consapevole alla crescita economica e sociale del paese.

È sulla base di questi indirizzi che il Consolato Metropolitano di Reggio Calabria dei Maestri del Lavoro, ormai da diversi anni, stipula degli accordi con varie istituzioni scolastiche del territorio metropolitano per la gestione comune di progetti che vanno proprio nella suddetta direzione. Anche quest’anno il Consolato ha stipulato con Istituti scolastici di primo e secondo grado, Istituti Tecnici-professionali e Licei del territorio metropolitano, dei protocolli per avviare un’attività formativa che vedrà impegnati i Maestri del Lavoro in un fitto calendario di attività.

Il programma nelle scuole

Si inizierà il prossimo lunedì 15 gennaio con il progetto “Educazione Finanziaria ed uso consapevole del denaro” elaborato dal Consolato reggino e già inserito dalla Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro nei progetti a valenza su tutto il territorio nazionale. Il progetto avrà la durata di due giorni e si terrà presso l’Istituto Comprensivo di Montebello Jonico – Motta San Giovanni nei plessi scolatici di Lazzaro e Saline Joniche ed incontrerà oltre 60 alunni delle seconde classi della scuola secondaria di 1° grado. Il progetto è redatto in modo tale da poter interloquire sia con i giovani “teenagers” che con il mondo degli adulti.

Il tema dell’Educazione Finanziaria ormai è entrato con forza nell’attività formativa scolastica. Già dal 2007 erano state avviati dal Miur accordi per cominciare ad attenzionare questa tematica, ma solo di recente il D.D.L. sulla “Competitività” approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 aprile ed in fase di approvazione in Parlamento, con l’art.21 mira a promuovere l’inclusione finanziaria nel nostro Paese, inserendo l’Educazione Finanziaria nell’ambito dell’Educazione Civica. A tal fine vengono previste, nel suddetto disegno di legge, specifiche modifiche alla legge n. 92 del 2019, avente ad oggetto l’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica.

L’incontro con gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Montebello Jonico – Motta San Giovanni, nei plessi scolatici di Lazzaro e Saline Joniche, proseguirà mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio con il progetto “Ecologia e Ambiente” e successivamente nei giorni di venerdì 19 e sabato 20 con il progetto “Industria 4.0: le nuove e future occupazioni-Intelligenza Artificiale”.

Sono tutte tematiche trasversali al regolare curricula scolastico, che servono a sviluppare nei nostri giovani la cultura della consapevolezza e della condivisione, aiutandoli a costruire un mondo migliore per sé stessi e per tutta la comunità. Questa missione, libera volontaria e gratuita, si propone quindi, di stimolare le nuove generazioni a riflettere meglio sul loro futuro, cogliendo nel contempo le innovazioni avvenute nei contesti nei quali si trovano a vivere ed operare. L’intervento dei Maestri è finalizzato a comunicare l’esperienza che gli stessi hanno accumulato con il loro sapere e, soprattutto, con il loro sapere essere e saper agire, ovvero le competenze acquisite durante il periodo lavorativo.

Il perno su cui ruota la “Testimonianza Formativa” sono proprio i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), progetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito che soprattutto negli ultimi tre anni delle Scuole secondarie di 2° grado si affianca alla formazione scolastica con percorsi teorici e pratici.

Le parole del Console dei Maestri del Lavoro, Nicola Morabito

“Doniamo tempo e sapienza per portare la nostra testimonianza formativa, prefiggendoci l’obiettivo di ampliare i percorsi conoscitivi delle nuove generazioni. Siamo consapevoli anche che per noi Maestri sia questa un’interessante immersione nel mondo giovanile che ci arricchisce e ci permetterà di comprendere meglio molti aspetti delle problematiche delle nuove generazioni” è quanto dichiarato dal Console dei Maestri del Lavoro, Nicola Morabito. Il Console inoltre ringrazia per il loro impegno tutti i Maestri coinvolti in questa importante attività, i Dirigenti scolastici e tutti gli insegnanti che con tanti sacrifici svolgono il loro quotidiano lavoro a favore della sana crescita delle future generazioni.