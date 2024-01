Terzo mandato: Gasparri, ‘resti vincolo 2 mandati per Regioni e grandi Comuni’

StrettoWeb

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Per le città superiori ai 15mila abitanti e per le Regioni resta il vincolo dei due mandati che non potrà essere superato. Forza Italia giudica positivamente le decisioni del Consiglio dei Ministri, che invece consentiranno, nei Comuni sotto i 5mila abitanti, un più ampio numero di mandati per i sindaci, così come riteniamo praticabile la scelta di portare a un massimo di tre mandati il percorso dei sindaci dei Comuni fino a 15mila abitanti. É un punto di caduta corretto, frutto anche di un confronto politico che si è svolto in queste settimane?. Lo dichiara il responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

