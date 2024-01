Terrorismo: procura Milano apre nuovo fascicolo su Fausto e Iaio

StrettoWeb

Milano, 16 gen. (Adnkronos) – La procura di Milano ha aperto un fascicolo, modello 45 (registro degli atti non costituenti notizia di reato), dopo che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha presentato una richiesta formale perché vengano riaperte le indagini sull’omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, conosciuti come Fausto e Iaio, i giovani uccisi il 18 marzo del 1978 vicino al centro sociale Leoncavallo a Milano. Da quanto si apprende il fascicolo è stato affidato dal procuratore capo Marcello Viola ai pm Leonardo Lesti e Francesca Crupi ai quali serviranno nuovi elementi per provare a riaprire il caso.