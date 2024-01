Terribile incidente stradale a Cagliari: morti 2 giovanissimi, altri 2 feriti | DETTAGLI

StrettoWeb

Due persone sono morte in uno scontro frontale nella notte in via Vesalio a Cagliari. A schiantarsi sono state una Peugeot 207 e una Maserati, ma ad avere la peggio sono stati i due passeggeri della Peugeot seduti sui sedili davanti. Uno dei due, un ragazzo di 19 anni, è morto sul colpo, mentre l’altro è deceduto in ospedale e non sono state rese note ancora informazioni. Ferito anche il passeggero sul sedile posteriore, mentre il conducente della Maserati ha riportato solo qualche contusione. Sul posto le ambulanze del 118, la Polizia Locale e i Vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto attorno alle 3:30 in via Vesalio, all’altezza del civico 22, non lontano da uno dei ritrovi notturni per i giovani. I vigili del fuoco hanno dovuto operare per alcune ore per estrarre gli occupanti delle vetture e consegnarli alle cure del personale medico del 118 che ha portato i feriti all’ospedale Brotzu.

