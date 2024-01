Tennistavolo, comincia il girone di ritorno della Top Spin Messina

StrettoWeb

Si riparte. Inizia il girone di ritorno in Serie A1 di Tennistavolo maschile per la Top Spin Messina WatchesTogether che domani (venerdì 12 gennaio), alle ore 18, affronterà a Villa Dante il Tennistavolo Norbello nel primo impegno del 2024. La squadra guidata dall’esperto tecnico Wang Hong Liang, assistito in panchina da Marcello Puglisi, vanta 8 punti in classifica, bottino frutto di due successi e quattro pareggi raccolti all’andata. In vetta c’è l’Apuania Carrara a quota 11, poi la Marcozzi a 9, ma con una gara in più avendo già disputato in anticipo il suo match con il Sant’Espedito Napoli, terminato 3-3.

L’analisi del prossimo avversario

Il numero uno del ranking italiano Matteo Mutti, Niagol Stoyanov, Marco Rech Daldosso, Antonino Amato e Tommaso Giovannetti tornano a giocare davanti al proprio pubblico dopo il 3-3 interno con la Bagnolese dello scorso 1 dicembre. Il Norbello si colloca attualmente in quarta posizione con 7 punti, avendo vinto tre incontri, pareggiandone uno e perdendone due. All’andata, nel turno inaugurale del torneo, finì 3-3. Nell’organico, affidato all’allenatore-giocatore russo Sergei Mokropolov, figurano l’argentino Gaston Alto, l’imbattuto portoghese Diogo Miguel Ferreira De Carvalho, lo spagnolo Moises Alvarez Garcia e Marco Antonio Cappuccio.

Le parole del Presidente Quartuccio

Giorgio Quartuccio, Presidente della Top Spin Messina WatchesTogether, sui temi della sfida: “Iniziamo il girone di ritorno con uno scontro diretto per i playoff, è una partita molto importante che cercheremo di vincere per distanziare il Norbello. All’andata abbiamo avuto la possibilità di aggiudicarci il bottino pieno, ma l’ultimo match non ci ha detto bene. La squadra avversaria è una formazione temibile, con due stranieri molto forti e un giovane italiano, Marco Cappuccio, sicuramente tra i prospetti più importanti del panorama pongistico nazionale. Spero di iniziare l’anno con una vittoria. Tutti i ragazzi sono a Messina già da mercoledì, li vedo molto concentrati e pronti a dare il massimo”.

Tennistavolo, Serie A: il programma della 1ª giornata di ritorno

Marcozzi-GG Teamwear Sant’Espedito Napoli (già giocata) 3-3

12/1 ore 18 Top Spin Messina WatchesTogether-Norbello

13/1 ore 16.30 Paninolab Bagnolese-Apuania Carrara

Riposa: Il Circolo Prato 2010

Tennistavolo, la classifica di Serie A

Apuania Carrara 11 punti Marcozzi 9* Top Spin Messina WatchesTogether 8 Tennistavolo Norbello 7 Paninolab Bagnolese 3 Il Circolo Prato 2010 GG Teamwear Sant’Espedito Napoli* 2

*una gara in più