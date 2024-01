Tennis: Sinner, ‘fortunato ad affrontare Djokovic, sarà dura, darò il 100% e poi vedremo’

StrettoWeb

Melbourne, 23 gen. -(Adnkronos) – “E’ stato difficile giocare con Rublev, è stata durissima. Potevo perdere sia il primo che il secondo, ha avuto tante palle break e mi sono salvato con il servizio. Ho reagito rapidamente, ho cercato di muoverlo. E’ un piacere giocare su questo campo, non importa che ora sia. Sono felice di essere in semifinale”. Così Jannik Sinner a caldo dopo la vittoria su Andrey Rublev che lo qualifica in semifinale all’Australian Open, dopo un match concluso dopo l’una di notte.

“Il tie-break del 2° set? Non so come ne sono uscito, ho cercato di giocare i miei punti al servizio e ho strappato la battuta due volte -sottolinea il numero 4 del mondo-. Mi piacciono questi momenti, mi alleno per questi punti sotto pressione. Sono contento di esserne uscito così. Il processo come persona è importante come quello del giocatore, il mio team è fondamentale sia dentro che fuori dal campo. C’è feeling, quando vinciamo siamo più felici ma stiamo bene insieme sempre. Il lavoro sta pagando. In semifinale c’è ancora Djokovic, l’ho battuto due volte e sono fortunato ad affrontare il n°1 del mondo. Sarà dura, darò il 100% e poi vediamo cosa accadrà”.

