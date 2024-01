Tennis: Jacobs, ‘Sinner oltre le critiche, ha vinto con il suo tempo e il suo ritmo’

StrettoWeb

Roma, 29 gen. – (Adnkronos) – “Abbiamo sempre saputo che Sinner aveva un grandissimo talento e poteva arrivare a raggiungere tantissime cose, è quello che ha fatto e posso solo fargli i complimenti”: è il messaggio che Marcell Jacobs fa arrivare a Jannik Sinner dal box di Cetilar Racing alla 24 Ore di Daytona, attraverso il programma “Tutti convocati” di Radio 24, dopo la finale degli Australian Open vinta dall’altoatesino. “Quello che mi piace di questo ragazzo – continua Jacobs a Radio 24 – è che nonostante tutti lo abbiano criticato tanto, sia sempre rimasto sulla sua linea e abbia poi conquistato quello che tutti sapevamo che potesse fare, ma con il suo tempo e il suo ritmo. Questa credo sia la cosa più importante, non assecondare sempre gli altri, ma che ognuno faccia il proprio percorso, perché il momento arriverà. Sinner conquisterà tutto quello che ci sarà davanti”.

A proposito di percorso, la medaglia olimpica dei 100 metri, Marcell Jacobs si dichiara ottimista anche del suo nuovo programma di allenamento negli Stati Uniti: “Sono in un’ottima fase della preparazione, stiamo lavorando ancora tanto, sto sentendo il corpo che cambia. Abbiamo dovuto adattare un po’ di lavori perché era tutto nuovo, però sento che sarà un anno importante e ci potremo togliere delle soddisfazioni che negli ultimi anni non sono riuscito a togliermi. Sono felice, sereno e convinto del lavoro che stiamo facendo”.

