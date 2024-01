Supercoppa Italiana, vince l’Inter al 91′: Napoli KO, Simone Inzaghi nella storia

StrettoWeb

L’Inter vince la Supercoppa Italiana 2024. E’ la sua terza di fila. E Simone Inzaghi fa il record. Re di Coppe. Anzi, di Supercoppe. L’ex attaccante della Lazio entra nella storia: è il più vincente di sempre in questa competizione con ben 5 Coppe. E tutte in pochi anni. A decidere la finale contro il Napoli è solito Lautaro Martinez, con una zampata al 91′! La partita è equilibrata, tiratissima fino alla fine. C’è intensità, ma anche spazi chiusi. L’episodio chiave è nella ripresa, con Simeone che si becca il secondo giallo dopo un pestone ad Acerbi: così è rosso. E cambia tutto.

Nel finale, infatti, il Napoli si mette in the box, chiuso, a difesa del pari e pensando solo ed esclusivamente ai rigori (in questa formula nuova non ci sono supplementari, si va direttamente alla lotteria dei penalty). Ma i tiri dal dischetto non arriveranno. A realizzarlo, in movimento, è Lautaro Martinez, che da pochi metri scardina la resistenza partenopea al 91′. Così l’Inter può esultare. E’ suo il primo trofeo italiano dell’anno solare.

