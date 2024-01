Supercoppa italiana, Napoli prima finalista: battuta la Fiorentina per 3-0 (in uno stadio deserto)

StrettoWeb

La prima finalista della nuova formula della Supercoppa italiana (giocata però a Ryad, uno stadio deserto) è il Napoli, che batte per 3-0 la Fiorentina. I partenopei si giocheranno il trofeo contro la vincente di Inter-Lazio, in campo domani. La partita. Gara indirizzata sin dall’inizio in favore della squadra di Mazzarri, che passa in vantaggio con Simeone al 22′. A ridosso dell’intervallo, i viola hanno la possibilità di pareggiare dal dischetto, ma Ikone spara incredibilmente alto.

Vive sul filo dell’equilibrio la ripresa, ma nel finale ci pensa il neo entrato Zerbin a piazzare una doppietta che chiude i conti ed evita i calci di rigore (in questa nuova formula di Supercoppa non sono previsti tempi supplementari in caso di parità, ma direttamente lotteria di penalty). Dopo settimane difficili, la vittoria al fotofinish ha dato slancio al Napoli e a Mazzarri, che ora può puntare ad almeno un trofeo in una stagione lontana parente di quella scorsa, almeno in Italia.

