Supercoppa italiana, altro 3-0: Inzaghi stritola la sua ex Lazio, Inter in finale contro il Napoli

La finale della Supercoppa italiana 2024 sarà, come da pronostico, Inter-Napoli, che si sfideranno lunedì. Nessuna sorpresa nelle due semifinali. Dopo il 3-0 partenopeo ieri alla Fiorentina, altro tris questa sera nella seconda partita della nuova formula “final four” in Arabia Saudita. Simone Inzaghi batte Sarri e la sua ex squadra per 3-0 in una partita sin dall’inizio senza storia.

A sbloccarla è Thuram, che continua a intendersi a meraviglia con Lautaro Martinez. Quest’ultimo, stranamente, questa sera resta a secco. A segnare sono invece Calhanoglu su rigore e Frattesi nel finale. Annullato un gol alla Lazio dopo consulto Var.

