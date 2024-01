Stragi naziste: Meloni, ‘indennizzi doverosi, no interventi dilatori governo’

StrettoWeb

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Consideriamo doverosi gli indennizzi a favore delle vittime delle stragi naziste” e il Governo lo ha dimostrato con “l’avvenuto aumento nel 2023 del fondo che era istituito a questo scopo nel 2022. E quindi non può esserci un intento dilatorio o ostruzionistico, perchè non avrebbe senso decidere di stanziare delle risorse e poi impedire che quelle risorse vengano spese”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Question time della Camera.

“Questo non toglie -ha aggiunto la premier- che l’avvocatura dello Stato debba fare il suo lavoro”, che “consiste nel verificare che sussistano i presupposti per ottenere questo risarcimento: la ricostruzione del fatto storico all’origine del danno fino al rapporto di parentela che lega il richiedente alla vittima, visto che dato il tempo trascorso parliamo di discendenti”.

“La completezza del contraddittorio non è disattenzione verso le vittime, è rispetto della legge, rispettando la piena autonomia del giudice. È un lavoro necessario, perchè non dobbiamo dimenticare che le risorse che stiamo utilizzando sono comunque risorse dei cittadini e quindi è nostra responsabilità gestirle nel modo più corretto possibile. Credo -ha concluso Meloni- che sia soprattutto questo il lavoro che sta facendo l’avvocatura generale dello Stato”.

