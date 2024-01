Sky Sport annuncia: “Calciomercato – L’originale questa estate sarà a Reggio Calabria”

StrettoWeb

Reggio Calabria torna ad ospitare eventi importanti di caratura nazionale. Dopo la notizia relativa al prossimo Capodanno Rai, che si terrà sullo Stretto – grazie alla Regione – in seguito al grande successo di Crotone, ieri sera c’è stato un altro annuncio. Alessandro Bonan, conduttore di “Calciomercato – L’originale”, su Sky Sport, ha infatti annunciato che questa estate saranno in città. “Saremo a Reggio Calabria, sarà una grande estate”, ha detto Bonan.

“Calciomercato – L’originale” è uno dei format di successo dell’emittente tv. Va in onda ormai da un po’ di anni e ha come protagonisti, oltre a Bonan, anche l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio – per le notizie fresche su ogni tipo di trattativa – e Fayna, che si occupa delle curiosità più in tendenza in Italia e nel mondo. Sono loro tre che, nella loro versione estiva e invernale, tengono incollati i telespettatori durante i due mesi di sessione estiva e nel corso di quella di gennaio.

Per anni la trasmissione è andata in onda negli studi Sky, ma negli ultimi anni si è deciso di rendere il programma “itinerante”, con puntate da luoghi d’Italia – da nord a sud – sempre diversi. L’anno scorso, per qualche giorno a luglio, “Calciomercato – L’originale” è stato a Messina. Quest’anno, come detto, sarà dall’altra parte dello Stretto. Da definire i giorni e la durata del “soggiorno”, ma di certo sarà una grande occasione per la città affinché si possa promuovere all’interno di uno dei programmi di punta di una delle emittenti più importanti.

Un gran peccato che la Reggina non ci sia

Peccato che, dal momento che si parla di calcio ad alti livelli, non possa essere protagonista la Reggina, negli ultimi anni tornata a far parlare di sé dopo la promozione in Serie B e le ultime importanti annate in cadetteria.

