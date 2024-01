Sicilia, Schifani e Falcone rassicurano: “i conti della Regione sono in ordine”

StrettoWeb

“La sentenza della Corte costituzionale dichiara illegittima la norma del 2019 che consentiva di diluire in dieci anni il disavanzo della Regione a quel tempo esistente. L’equilibrio dei nostri conti, comunque, non è in discussione poiché nel frattempo abbiamo rispettato le indicazioni di Roma e della Corte dei conti, abbattendo il disavanzo e rimettendo la Sicilia in regola. In ogni caso, la norma oggetto della sentenza è stata superata dalla disposizione legislativa del 2022 che accorda alla Sicilia il ripiano del disavanzo in otto anni“. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la decisione della Corte costituzionale che ha cassato l’articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, 158.

“Nel 2022 – aggiunge l’assessore all’Economia, Marco Falcone – siamo scesi da 6 a 4 miliardi di euro e per il rendiconto 2023 le nostre previsioni accreditano un ulteriore calo di ben 500-700 milioni. Proseguiremo, dunque, nella virtuosa operazione di ripiano del nostro debito senza incidere sul livello dei servizi offerti dalla Regione, e anzi potenziandoli e incrementando gli investimenti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.