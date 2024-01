Sicilia: ‘Rail Safe Day’, Polfer controlla 665 persone ed eleva 20 sanzioni

StrettoWeb

Palermo, 11 gen. (Adnkronos) – E’ di 665 persone controllate, 20 sanzioni elevate, 76 siti ferroviari ispezionati di cui 64 stazioni il bilancio della 1° giornata dell?anno denominata operazione ?Rail Safe Day? in cui sono stati impegnati 95 operatori della Polizia ferroviaria della Sicilia.

I controlli straordinari si sono svolti nella giornata di ieri su tutto il territorio nazionale, su disposizione del Servizio Polizia ferroviaria, per contrastare i comportamenti scorretti e l?indebita presenza, in ambito ferroviario, di soggetti che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti.

Le pattuglie, sotto il coordinamento del Centro Operativo Compartimentale della Polizia ferroviaria, sono state dislocate secondo le esigenze operative ed in particolare verso le condotte improprie da parte dell?utenza ferroviaria come il mancato utilizzo dei sottopassaggi ed il superamento della linea gialla in attesa dei treni, l?attraversamento dei passaggi a livello con le sbarre chiuse ed in generale la mancata osservanza delle regole vigenti negli impianti ferroviari che, talvolta, sono causa di investimenti accidentali.