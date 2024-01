Sicilia, pecora travolta da un treno: sanzionato il proprietario

StrettoWeb

Sono 859 le persone controllate, 216 i bagagli ispezionati, 81 gli agenti impegnati in 71 scali ferroviari della Sicilia durante la prima giornata dell’anno dedicata a ‘Stazioni Sicure’, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia ferroviaria. L’obiettivo dell’operazione, svoltasi sotto il coordinamento della sala operativa della Polfer, è incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite.

A Palermo impiegati dallo scorso novembre anche i militari dell’Esercito. Gli agenti Polfer della Sicilia, equipaggiati con metal detector e palmari, e con il supporto delle unità cinofile della Questura di Palermo e Catania e della Guardia di finanza per la stazione di Messina, hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della regione, sui treni e nel deposito bagagli della stazione di Palermo centrale.

Nel capoluogo siciliano il fiuto del cane poliziotto King ha consentito di individuare, tra i tanti passeggeri appena scesi da un treno, un giovane in possesso di una modica quantità di hashish. Per l’illecito amministrativo, il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura e lo stupefacente è stato sequestrato. Sette le sanzioni elevate, di cui 5 ai sensi del Regolamento di Polizia ferroviaria.

In particolare, due persone, prive di biglietto, sono state sanzionate dagli agenti della Polfer di Taormina e di Catania. Altre due persone, nelle stazioni di Catania e Messina, sono state sorprese mentre attraversavano i binari senza servirsi del sottopassaggio. Anche per loro è scattata la sanzione. Infine, ad Agrigento, una contravvenzione è stata elevata al proprietario di un gregge di pecore che pascolava nelle vicinanze della linea ferroviaria: alcuni ovini sono stati travolti da un treno in transito.

