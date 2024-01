Tutta la Sicilia festeggia nonna Francesca, ha appena compiuto 112 anni: è la più anziana dell’isola

StrettoWeb

Auguri, nonna Francesca! Nata a Sciacca (Agrigento) l’11 gennaio del 1912, ha appena compiuto 112 anni. E’ la più anziana di tutta la Sicilia e la Regione intera le ha augurato buon compleanno. Francesca Fioriglio è l’ultima testimone del Novecento: ha vissuto due Guerre mondiali, la transizione dal Regno d’Italia alla Repubblica, l’avvicendamento di dieci Papi, due sovrani e i numerosi capi di stato fino ad oggi. Capostipite di una famiglia numerosa, nonna Francesca continua ad essere assistita da nipoti e pronipoti.

La vita (sana) di nonna Francesca: non si è mai spostata dalla Sicilia

La signora Fioriglio non si è mai spostata dalla Sicilia e da anni vive ad Agrigento. Una persona con un fisico invidiabile, considerato che è riuscita a superare indenne l’influenza “Spagnola” del 1918 come, più recentemente, il Covid. I familiari riferiscono che il segreto della longevità della signora è stato quello di avere vissuto una vita sana, tranquilla e senza eccessi. Mai una sigaretta in 112 anni è stata accesa dalla nonnina, che ha seguito un’alimentazione a base di pasti leggeri, accompagnati ogni tanto da un buon bicchiere di vino.