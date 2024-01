Sicilia: abbandona rifiuti per strada, denunciato un panettiere

StrettoWeb

I carabinieri della Stazione di Erice (Trapani) hanno denunciato un 41enne per abbandono di rifiuti. I militari, transitando nelle vie della frazione di Pizzolungo, hanno notato un cumulo di immondizia che ostruiva il passaggio. La maggior parte dei rifiuti, tra cui vestiti, giochi per bambini, tapparelle, sfabbricidi, erano contenuti in grossi sacchi per la farina da 30 chili. Tra il materiale gettato i carabinieri hanno trovato anche un documento scolastico. Gli immediati accertamenti hanno permesso di risalire al 41enne, titolare del panificio di provenienza dei sacchi e familiare dell’intestatario del documento rinvenuto.

