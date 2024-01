Scopre di essere incinta di 5 mesi durante la transizione per cambiare sesso

StrettoWeb

L’incredibile storia di Marco sta facendo il giro del mondo in queste ore. Marco è un giovane di Roma che ha scoperto di essere incinta di 5 mesi durante la transizione per cambiare sesso.

Il raro caso, il primo in Italia, è stato raccontato da La Repubblica dove si legge che Marco aveva iniziato anni fa l’iter psicologico per accertare la disforia e per vedersela diagnosticata e successivamente si è proceduto con la terapia ormonale: il suo corpo ha iniziato ad assumere sembianze maschili come i peli, la barba, il giovane si è poi sottoposto a una mastectomia e quando ha scoperto di essere incinta, mancava solo l’ultimo passaggio legato all’isterectomia, cioè l’asportazione dell’utero.

Giulia Senofonte, endocrinologa romana esperta di percorsi di terapia gender affirming, ha spiegato a la Repubblica come si procederà adesso: “una volta scoperta la gravidanza, la prima cosa da fare è sospendere immediatamente la terapia. Se l’interruzione non è stata immediata, possono esserci conseguenze soprattutto nel primo trimestre, momento delicato per l’organogenesi del nascituro. È difficile ragionare in astratto: dipende tutto dalla tempistica di sospensione e dal dosaggio di testosterone che la persona sta assumendo“.

“La terapia ormonale blocca il ciclo mestruale ma non è un contraccettivo. La persona può continuare a ovulare e, di conseguenza, incorrere nel rischio di gravidanze. Chi si occupa di transizione di solito consiglia pillole contraccettive che si possono usare durante la terapia ormonale“, ha concluso Senofonte.

